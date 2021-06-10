Ми-8 вылетел на тушение крупного пожара в Катангском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вертолёт МИ-8 МЧС России направлен в Катангский район на тушение крупного лесного пожара. Там действует режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сегодня в Катангский район на помощь авиалесоохране вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России для переброски десантников, доставки груза и воды для тушения самого крупного в регионе лесного пожара, действующего на площади более 25 тысяч гектаров в Катангском районе, - рассказали в ведомстве.

Заправка водой для тушения проведут на ближайших водоёмах. Авиация МЧС будет задействована до момента, пока риск распространения пожара не будет снят.

На месте работают дознаватели и эксперты. Они выяснят причину возникновения возгорания.

По состоянию на 12 часов 10 июня на территории региона действуют 8 лесных пожаров на площади 30238 гектаров. В пятикилометровой зоне природных пожаров нет.

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