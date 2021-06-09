На базе отдыха в Листвянке загорелся один из корпусов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 18:20 поступило сообщение о пожаре на базе отдыха в поселке Листвянка. Там полностью охвачен огнем второй этаж административного здания. Пожарные прибыли на место происшествия в 18:36. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Есть угроза распространения, подразделения работают по повышенному номеру сложности. На место выехали 6 единиц техники и 19 человек, - рассказали в ведомстве.

О погибших и пострадавших не сообщается.

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