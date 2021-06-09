Следователи начали проверку по факту взрыва на угольном разрезе в Бурятии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К выяснению причин ЧП, которое произошло 9 июня на Тугнуйском угольном разрезе на границе Бурятии и Забайкалья, подключились следователи. Напомним, там во время буровзрывных работ пострадали четыре человека. Раненных доставили в Мухоршибирскую больницу.

- Проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - На место выехали следователи, которые осмотрят место происшествия, опросят очевидцев, пострадавших. А также изучат документацию.

Напомним, 3 июня 2021 года в Бурятии также произошел взрыв на золотодобывающей шахте рудника Владимирский в Окинском районе. Из-за детонации взрывчатки, на месте погиб 30-летний мужчина.

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