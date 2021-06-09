Режим ЧС снят в лесах Усть-Кутского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Режим чрезвычайной ситуации на территории Усть-Кутского района отменен. Лесопожарная обстановка стабилизировалась. Об этом сообщают в пресс-службе Правительства Иркутской области.

- В районе действовало два крупных лесных пожара. В настоящее время они находятся в локализованном состоянии. Их общая площадь 2480 гектаров, - отмечают в ведомстве.

Напомним, режим ЧС муниципального характера в Усть-Кутского районе ввели 5 июня. Причиной всех возгораний стал человеческий фактор.

Всего за прошедшие сутки в лесах Иркутской области ликвидировано пять пожаров. Из вновь обнаруженных – два в Братском и один в Иркутском районах. Также потушено два пожара в Мамско-Чуйском и Нижнеилимском районах. Общая площадь ликвидированных во вторник очагов 412 гектаров.

На утро 9 июня действующими остаются три лесных пожара: два – в Катангском районе, один – в Киренском. Общая площадь этих очагов 5599 гектаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Байкале задержали браконьеров с восьмью рыболовными сетями. Мужчины попались с поличным. (подробности)

Уровень воды в реке в Тулуне опустился ниже критической отметки (подробности)

Погода в Иркутске: 9 июня в городе жара .«КП» рассказывает о погоде в Иркутске на 9 июня (подробности)

"Чей-то подарок на день рождения": в национальном парке из Байкала выловили связку воздушных шаров (подробности)