Проник в чужой гараж и взял покататься "Жигули" 22-летний житель Чунского района Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ОМВД России по Чунскому району задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ночью 9 июня, взломав замок, злоумышленник проник в гараж 58-летнего местного жителя и совершил угон «ВАЗ-21074». Полицейские обнаружили транспортное средство в лесном массиве с поврежденным замком зажигания, а вскоре вышли на след предполагаемого угонщика, - рассказали в ведомстве.

Полиция задержала 22-летнего местного жителя. Он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение угонов. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Похищенные "Жигули" правоохранители вернули хозяину.

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