С 25 по 29 июня продажа алкоголя в Иркутске будет ограничена из-за выпускных Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В администрации Иркутска определили даты проведения выпускных вечеров - с 25 по 29 июня. В связи с этим в эти дни будет ограничена продажа алкоголя. Об этом сообщают на сайте Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

- Запрещается розничная продажа алкогольной продукции с 14-00 до 23-00 часов в даты проведения в общеобразовательных организациях торжественных мероприятий, посвященных окончанию обучения, - отмечают в ведомстве.

Исключением является лишь продажа алкоголя в кафе и ресторанах.

Также в ведомстве напомнили, что нарушение запрета влечет за собой штраф: на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

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