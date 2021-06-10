"Камаз" насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Иркутском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сегодня, около 15 часов в поселке Пивовариха Иркутского района, произошёл наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомашины «Камаз», следуя по улице Дачной, совершил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть в районе пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась, - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка.

Полиция просит очевидцев помочь следствию, обратившись в ближайшую дежурную часть или позвонив по официальному номеру телефона.

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