Мать подростка, который играл с венками на мемориальном комплексе в Усть-Илимске, оштрафуют Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усть-Илимске полицейские отреагировали на недавно появившееся видео в социальных сетях, на котором школьники перетаскивали траурные гирлянды, размещенные на мемориальном комплексе «Три звезды». Личности подростков были установлены. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, незадолго до этого несовершеннолетние 12-14 лет играли неподалеку в прятки, после чего один из детей предложил расположить венки в ином порядке. В процессе один из них несколько раз бросил венок на землю, но после замечания сверстников прекратил свои действия. Установлено, что указанный подросток состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних за совершение противоправных действий, - рассказали в ведомстве.

Мать мальчика оштрафуют за неисполнение родительских обязанностей. С родителями друзей подростка проведут необходимую профилактическую и разъяснительную работу. Некоторые из них уже принесли извинения перед жителями города за поведение своих детей.

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