Самовольный гараж снесли возле театра юного зрителя в Иркутске
Фото: Антон ФОКИН
Кировский районный суд Иркутска обязал двух граждан, которые ранее были супругами, демонтировать гараж, который находится на участке в 20,4 квадратных метра, принадлежащем театру юного зрителя имени Вампилова. Однако хозяева самовольной постройки требование суда проигнорировали. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.
- Мужчина с женщиной в установленный законом срок судебное решение не исполнили. В связи с этим, были привлечены к административной ответственности, им назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей каждому. Также вынесен исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей каждому, - рассказал начальник отделения Александр Носков.
После принятия данных мер принудительного характера гараж был демонтирован. Решение суда исполнено гражданами в полном объеме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мать подростка, который играл с венками на мемориальном комплексе в Усть-Илимске, оштрафуют (подробности)
"Камаз" насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Иркутском районе (подробности)