Самовольный гараж снесли возле театра юного зрителя в Иркутске Фото: Антон ФОКИН

Кировский районный суд Иркутска обязал двух граждан, которые ранее были супругами, демонтировать гараж, который находится на участке в 20,4 квадратных метра, принадлежащем театру юного зрителя имени Вампилова. Однако хозяева самовольной постройки требование суда проигнорировали. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Мужчина с женщиной в установленный законом срок судебное решение не исполнили. В связи с этим, были привлечены к административной ответственности, им назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей каждому. Также вынесен исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей каждому, - рассказал начальник отделения Александр Носков.

После принятия данных мер принудительного характера гараж был демонтирован. Решение суда исполнено гражданами в полном объеме.

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