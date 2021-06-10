Взятку в 50 тысяч рублей пытался дать продавец контрафактной обуви полицейскому в Саянске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Зиминском районе 29-летний мужчина подозревается в попытке дать взятку полицейскому. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, продавец-консультант одного из торговых павильонов в Саянске, с целью избежать привлечения к ответственности, а также чтобы вернуть изъятую контрафактную продукцию (обувь), попытался передать сотруднику полиции денежные средства в размере 50 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Оперативник от взятки отказался и сообщил о случившемся своему руководству. Подозреваемого задержали и доставили в следственный отдел.

Сейчас следователями проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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