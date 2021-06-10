Предпринимателя осудят за растрату гранта в 10 миллионов в Тайшетском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Тайшетском районе главу крестьянского фермерского хозяйства обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, будучи главой крестьянского фермерского хозяйства, стал победителем конкурса на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы в Иркутской области. Из бюджетных ассигнований ему были выделены средства гранта в размере 10 млн рублей. Для придания видимости законности использования средств гранта, обвиняемым в Министерство сельского хозяйства Иркутской области были предоставлены фиктивные документы по строительству свинофермы в рамках реализации средств гранта. Однако фактически строительство свинофермы не осуществлялось, а деньги предназначенные на строительство в размере 7,9 млн рублей были перечислены обвиняемым на счет фирмы «однодневки», а в дальнейшем обналичены, - рассказали в ведомстве.

Подозреваемый нашел здание свинофермы построенное более 50 лет назад, в котором произвели косметический ремонт для придания видимости реальности возведения нового здания, предусмотренного конкурсом. Также им была подана налоговая декларацию, которая изготовила фирма "однодневка".

Преступление не было доведено до конца, т.к. своевременно пресечено сотрудниками налоговой службы. Мужчина признал вину и возместил причиненный им ущерб.

Дело рассмотрит Тайшетский городской суд.

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