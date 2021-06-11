В Братске 12-летний мальчик умер, получив ожог всего тела
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Братском районе 10 июня умер 12-летний мальчик из поселка Турма, который получил термический ожог всего тела. В городскую больницу ребенка доставили еще вечером, 4 июня. По информации следственного комитета, произошло это после того, как он с двумя детьми развел костер. В какой-то момент один из ребят бросил в огонь канистру с бензином. От воспламенения мальчик укрыться не успел и обгорел.
- По факту трагедии проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.
Точные причины произошедшего выясняются.
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