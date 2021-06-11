Проезд по улице Ипподромной ограничат в Иркутске Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 13 по 14 июня ограничат проезд на участке улицы Ипподромной, напротив дома 109/1. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Ограничения связаны с проведением аварийных земляных работ по ремонту сетей водоснабжения и канализации, – пояснили в администрации.

Напомним, что с 14 июня в Иркутске также будет ограничено движение по правой полосе на улице Верхняя Набережная. Там проведут строительно-монтажные работы на тепловой сети в районе дома №164/3 по улице Дальневосточная. Открыть проезд обещают к 20 июля.

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