В Иркутске открыли памятник первому брандмайору города Александру Домишкевичу

В Иркутске открыли памятник первому брандмайору Александру Домишкевичу Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Памятник первому брандмайору Иркутска Александру Домишкевичу открыли 10 июня в сквере на пересечении улиц Дзержинского и Лапина. Открытие памятника приурочено в честь 207-й годовщины со дня образования иркутской пожарной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Александр Домишкевич развивал и совершенствовал пожарное дело, - отметили в ведомстве. - Он возглавлял пожарную охрану Иркутска с 1901 по 1910 годов в чине брандмейстера, с 1911 по 1914 годов - в чине брандмайора.

Добавим, что двухметровую скульптуру прославленного брандмайора создал иркутский мастер, Евгений Ставский. Она выполнена из сплава меди.

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