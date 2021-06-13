Движение по улице Марата ограничат до 1 августа в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В областном центре 14 июня ограничат движение по улице Марата. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Там в районе дома №10 будут производиться строительно-монтажные работы на тепловой сети, - говорят специалисты. – Автотранспорт не сможет проезжать по двум полосам проезжей части улицы Марата на участке от улицы Чкалова до улицы Российская.

Работы предстоит много, будет необходимо отключение горячего водоснабжения, поэтому близлежащие дома подключат к временному водопроводу. Жителям об отключении ГВ на время переподключения сообщат позже.

Управиться с ремонтом обещают до 1 августа, после - дорогу, пешеходную зону и газоны - восстановят.

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