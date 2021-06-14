118 пьяных водителей задержали в Иркутской области за выходные

ДТП в Слюдянском районе. Фото: gibdd.38 в "Инстаграме".

В выходные, 12 и 13 июня, дорожные полицейские в Иркутской области устроили рейды против выпивших водителей.

- За два дня от управления транспортными средствами отстранено 118 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, - рассказали в официальном аккаунте УГИБДД ГУ МВД по Иркутскои области.

Причем девять из них сели за руль в пьяном виде уже второй раз.

Один из нетрезвых автомобилистов, к слову, попал в аварию. ДТП произошло вечером неподалеку от поселка Солзан в Слюдянском районе. Врезались машины "Черри" и "Хонда", к счастью, никто не пострадал. У выпившего забрали машину на спецстоянку.

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