200 дачных участков подтоплены в Иркутске из-за дождей. фото: администрация Иркутска

В нескольких СНТ Иркутска частично подтоплено около 200 участков. Там произошел подъем грунтовых вод из-за сильных дождей. На месте ведутся работы по устранению последствий подтопления.Наиболее напряжённая ситуация складывается в Правобережном и Ленинском округах. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Начиная со вчерашнего дня, вместе с главами округов проехали более 15 СНТ Иркутска, где наблюдаются подтопления. В наиболее проблемные места уже выведена техника МУП «ИркутскАвтодор» и МУП «Водоканал», там ведется прочистка водоотводящих канав, дренажных систем, в СНТ «Кооператор» и «Восток» работает 4 единицы техники и 10 человек. Также уже проведена работа по отсыпке и подъему трансформатора в поселке им. Горького, – отметил заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Роман Орноев.

Ситуация с подтоплением участков грунтовыми водами произошла в Правобережном и Ленинском округах из-за схожих факторов. В том числе массовая застройка территорий с пониженным рельефом, как следствие – изменение гидрологии больших пространств, в том числе пойм рек и болот, а также засыпка собственниками участков систем стоков воды.

Вместе с расчисткой дренажных систем в СНТ администрация Иркутска планирует провести корректировку системы выдачи земельных участков в потенциально проблемных местах. Этот вопрос обсудят с профильным министерством региона.

В круглосуточном режиме сотрудники МКУ «Безопасный город» проводят мониторинг районов возможного подтопления. На территории города работает 5 экипажей. В случае, если потребуется эвакуация жителей, комитетами по управлению Правобережным и Ленинским округами подготовлены пункты временного размещения для пострадавших.

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