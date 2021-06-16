"Это очень тяжелый вирус": представительница певицы MaкSим рассказала о ее самочувствии Фото: Александр ГЛУЗ

Официальный представитель российской певицы MaкSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии артистки, госпитализированной с пневмонией. По её словам, исполнительнице «очень тяжело». Об этом сообщает ИА NEWS.ru.

Она в таком же состоянии, как и я. Я сегодня упала в обморок, ударилась головой, меня привезли в Филатовскую больницу. Она не на ИВЛ, но ей и мне очень тяжело. Мы в разных клиниках. Это очень тяжёлый вирус, очень, — добавила Соколова, намекая, что у MaкSим COVID-19.

Сама MaкSим или Марина Абросимова сообщила в своем аккаунте в Instagram, что ее госпитализировали с 40-процентным поражением лёгких. Певица добавила, что несколько последних тестов на коронавирус оказались отрицательными.

Однако концерт 19 июня МакSим пришлось отменить. Фанаты в комментариях под постом пожелали ей здоровья, заявив, что «билеты — это такая мелочь».

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