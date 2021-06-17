За пожар из-за непотушенной сигареты в Иркутском районе суд назначил пастуху 200 часов обязательных работ Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мировой судья вынес приговор пастуху, по вине которого начался пожар вблизи деревни Еловка в Иркутском районе. Огнем уничтожено 24 гектара леса. Ущерб составил 20 тысяч рублей. Дознаватели МЧС провели расследование и собрали достаточное количество доказательств причастности мужчины к пожару. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По словам виновника пожара, он вздремнул совсем ненадолго, а проснулся от жара - горела сухая растительность рядом. Огонь уже успел уйти по полю в сторону леса. Мужчина пытался потушить огонь, но безуспешно: сильными порывами ветра пожар перекинулся на ближайший лесной массив. Полыхающий лес увидели очевидцы и вызвали пожарных, - рассказали в ведомстве.

Пастух признал свою вину. Судья учел, что он не имеет постоянного места работы, иного дохода и имущества, на которое может быть обращено взыскание, а потому наказание в виде денежного штрафа является для подсудимого заведомо не исполнимым. Виновника приговорили к обязательным работы на срок до 200 часов. В случае уклонения осужденного от наказания, работы заменят на принудительные или на лишение свободы.

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В судебном заседании мужчина признал свою вину в полном объеме.

В соответствие с частью 1 статьи 261 Уголовного Кодекса Российской Федерации судом назначено наказание – обязательные работы на срок до 200 часов. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они будут заменены принудительными работами или лишением свободы.