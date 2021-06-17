Суд отказал иркутянину в просьбе уменьшить размер алиментов на троих детей

Суд отказал иркутянину в просьбе уменьшить размер алиментов на трех детей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Октябрьский суд Иркутска обратился мужчина с целью уменьшить размер выплачиваемых им алиментов. В данный момент с его заработка взыскивается по ¼ на обеспечение детей 7 и 10 лет, а также 1/6 часть в пользу 17-летнего ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского областного суда.

- Истец исправно исполняет судебные акты, добросовестно оказывает помощь в содержании несовершеннолетних детей. Взыскание денежных средств осуществляется с назначенной военной пенсии, размер которой немного более 18 тысяч рублей, а общая сумма взыскания составляет более 12 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Мужчина сообщил в суде, что с 2013 года пенсия - его единственный доход. Работы с постоянной зарплатой нет, поэтому он просит суд снизить размер алиментов.

Однако алименты, выплачиваемые истцом на обеспечение троих детей, составляют меньше половины прожиточного минимума. Снижение их размера приведет к нарушению прав детей, ухудшит их материальное положение.

Суд установил, что иркутянина нет тяжелых заболеваний, мешающих работе. Также в его собственности имеются: автомобиль, прицеп и маломерное судно.

В удовлетворении иска отказано. Мужчина обратился в вышестоящий суд с апелляционной жалобой. однако судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда оставила жалобу без удовлетворения.

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