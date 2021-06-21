Листвянка вошла в Топ-10 курортных поселков, где можно летом отдохнуть без толпы туристов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Популярные туристические города – Анапа, Ялта, Сочи, Геленджик – переполнены туристами и решившие отдохнуть этим летом стали искать места, где нет толп. В Топ-10 курортных поселков, где летом вы сможете насладиться природой в уединении, попала Листвянка на берегу Байкала. Об этом сообщает популярный сервис бронирования жилья.

- Туристы, которые предпочитают отдыхать изолированно, тихо, по-семейному, выбирают пригородные поселки, расположенные недалеко от крупных городов, Листвянка стала одним из них, - отмечают специалисты.

Так, первое место по популярности занял поселок Николаевка в Симферопольском районе Крыма, далее следует Мисхор на Южном берегу Крыма и Морское в юго-восточной части Крымского полуострова. В Краснодарском крае предпочтение туристы отдали также трем поселкам – Голубицкая, Кабардинка, Джемете. Листвянка заняла седьмое место в данном рейтинге. После поселка в Иркутской области следует Яровое, расположенный в Алтайском крае, Ильинский в Карелии и поселок Сосново в Приозерном районе Ленинградской области.

Как гласит статистика сервиса, туристы бронируют жилье для отдыха от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 2,3 и 4,5 тысячи рублей в сутки.

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