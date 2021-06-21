На маршруте к Сухому озеру в районе Большого Голоустного начнет работать контрольно-пропускной пункт с 25 июня. Фото: ФБГУ "Заповедное Прибайкалье"

На маршрутах Падь Семёновка – озеро Сухое и "Урочище Подкамень" в Прибайкальском национальном парке начнёт свою работу контрольно пропускной пункт с 25 июня. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

- Проехать КПП без затрат времени смогут те, кто позаботился об оформлении разрешения на посещение особо охраняемой природной территории заранее: приобрёл его самостоятельно на специальном сайте парка или же воспользовался помощью администратора дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутске, по адресу Байкальская 291б, - рассказали представители нацпарка.

Оформление разрешений на КПП будет производиться в порядке живой очереди.

Также сотрудники нацпарка просят гостей соблюдать ограничительные меры. А перед поездкой необходимо уточнить класс пожароопасности в лесах региона, при напряженной обстановке въезд будет закрыт.

Напомним, Сухое озеро - это знаменитый среди туристов водоем, который раз в несколько лет наполняется родниковой водой. Падь Семеновка широко популярна среди любителей палаточного отдыха. Общая протяженность маршрута Падь Семеновка-Сухое озеро 14 километров. Разрешенная нагрузка на эту местность в сутки не более 60 человек. Что касается локации "Урочище Подкамень", там допустимое количество людей в день - 20. Превышать данный лимит нельзя: это грозит утратой травяного покрова и необратимой эрозией почв.

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