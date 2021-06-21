В Иркутске из-за роста заболеваемости коронавирусом требуются волонтеры в колл-центры и регистратуры поликлиник Фото: Антон ФОКИН

В Иркутске врачам нужна помощь волонтеров. Добровольцам предстоит доставлять лекарства, консультировать жителей города в колл-центре, помогать в регистратуре и заполнять документы. Об это сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Добровольцем может стать любой желающий старше 18 лет. Так как сферы работы волонтеров достаточно разные, наличие медицинского образования не является обязательным. В прошлом году волонтеры оказали большую помощь медицинским работникам, – рассказал начальник отдела по молодежной политике администрации Иркутска Илья Мершеев.

Такая практика сейчас очень актуальна в связи с резким приростом заболевших коронавирусной инфекцией в регионе.

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