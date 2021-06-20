Названы имена врачей из Иркутской области, получивших госнаграды в День медика Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За большой вклад за борьбу с пандемией коронавируса, за самоотверженность при выполнении своего долга, за заслуги в области здравоохранения, а также многолетнюю добросовестную работу сотни врачей, медсестер, заведующих больницами и другие медработники из разных регионов страны награждены орденами, медалями и почетными званиями. К несчастью, некоторые из них – посмертно, как санитарка Анжелика Курнева из города Муром и медсестра Любовь Случевская из Москвы.

Есть среди награжденных и наши земляки. Названы имена врачей из Иркутской области, получивших госнаграды в День медика. В списке 16 имен из Приангарья.

- Пятерым присужден орден Пирогова, девять медработников получили медаль Луки Крымского, - сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем аккаунте Инстаграм.

В их числе сотрудники поликлиник и клинической больницы «РЖД-Медицины» из Иркутска, Тайшета и Усть-Кута Галина Иванова, Патриция Калкан, Татьяна Карпова, Ирина Колемасова, Алена Иванова, Семен Полевик, Максим Стрелков, Екатерина Жцук, Наталья Дружинина. Также главный врач и заведующая лабораторией Иркутского областного центра СПИД Юлия Плотникова, Наталья Якунина.

Наградами отмечены и медицинские работники Центра гигиены и эпидемиологии Иркутской области - заведующие отделениями, доктора и фельдшеры - Вера Казанова, Татьяна Погодаева, Марьяна Хакимова, Елена Попова, Елена Потапова.

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