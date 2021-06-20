Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 июня: число госпитализированных увеличилось почти в 3 раза за 20 дней Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 20 июня. Третья волна пандемии в регионе набирает обороты. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Иркутской области быстро растет. За сутки в больницы попали 379 инфицированных COVID-19. За неделю на больничных койках оказались больше тысячи человек. Для сравнения 13 июня в ковидных госпиталях лечили 2037 человек, сегодня это число – 3144. А в начале лета - 1 июня – в Приангарье числилось всего 1154 госпитализированных. Получается, за эти 20 дней лета число тех, кому необходимо круглосуточное наблюдение медиков, увеличилось почти в три раза.

В регионе тем временем вновь вводятся ограничения. Накануне сообщалось о временной отмене диспансеризаций, плановой медицинской помощи взрослым. Снова увеличивают количество коек в ковидных госпиталях, открываются амбулаторные ковидные центры – их сейчас 12 - в Иркутске, Иркутском районе, Шелехове, Ангарске.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 июня: еще +140 зараженных

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области растет. По данным на 20 июня число инфицированных в регионе с начала пандемии возросло до 72 324 (за сутки +140). Радует, что большинство из них уже выздоровели. Таких в Приангарье 69 869 человек. За последние сутки в их число вошли 39 боровшихся с COVID-19 и получивших наконец отрицательные результаты ПЦР - тестов.

Увы, справиться с болезнью смогли не все зараженные. Сегодня стало известно о смерти еще 8 подцепивших заразу. За время распространения новой коронавирусной инфекции Иркутская область потеряла уже 2990 человек: причиной смерти 2702 из них стал COVID-19, еще 288 зараженных имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к летальному исходу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 20 июня.

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