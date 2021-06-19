Новые ограничения из-за коронавируса в Иркутской области: заполняемость аттракционов на открытом воздухе не более 50%

Новые ограничения из-за коронавируса в Иркутской области: заполняемость аттракционов на свежем воздухе не более 50% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области, где официально началась третья волна пандемии коронавируса, продолжают вступать в силу все новые ограничения. Теперь они коснулись аттракционов, игр, шоу, тематических выставок, которые проходят на открытом воздухе. С 19 июня заполняемость этих площадок не должна превышать 50%. А посетители должны обязательно находиться в медицинских масках.

- Также по-прежнему запрещено предоставлять услуги отдыха и развлечений в закрытых помещениях, - отметили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Помимо этого, по изменениям в указе, в Приангарье ограничено проведение плановой госпитализации, профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

Напомним, что число заболевших и госпитализированных за неделю в Иркутской области подскочила так, что в ковидных госпиталях уже не остается свободных коек. Из-за всплеска заболеваемости, в Приангарье уже были введены некоторые ограничения. Так кафе, бары и рестораны могут отныне заполняться лишь на 50%. А вот танцевальные площадки в них теперь вообще закрыты. В музеи, зоопарки или ботанические сады, теперь пускают только группами не более 5 человек. Что касается концертов, то с 16 июня в Приангарье перенесли гастрольные туры.

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