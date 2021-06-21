100 баллов за ЕГЭ по профильной математике получили два выпускника из Ангарска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области стали известны результаты за ЕГЭ по профильной математике. Смогли переступить порог и не получить "двойку" 86 % участников экзамена. При этом есть и два выпускника, которые набрали высший результат. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- По информации министерства образования Иркутской области, 100 баллов за этот экзамен получили два участника из Ангарска. Оба – выпускники средней школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, - сообщили в ведомстве.

Высокий балл по профильной математике в регионе получили 415 учащихся - это результат от 80 до 100. Таким образом, учитывая итоги пяти экзаменов, в Приангарье 33 стобалльника.

Также сегодня 250 выпускников школ сдали устную часть экзамена по иностранным языкам, самый короткий по времени экзамен. Каждому участнику отводится 15 минут для того, чтобы продемонстрировать навыки понимания устной речи и умение говорить на иностранном языке, а в качестве собеседника – компьютерная программа.

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