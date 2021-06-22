Байкальск вошел в топ самых популярных горных курортов страны этим летом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На замену переполненным пляжам российские туристы этим летом выбирают отдых в горах, где можно по-настоящему изолироваться. В топ самых популярных курортов вместе с Крымскими горами, Уралом и Алтаем вошел город Байкальск. Рейтинг направлений составил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

- По статистике сервиса, туристы бронируют жильё для отдыха в горах от 2 до 10 ночей и тратят на проживание от 2 до 10 тысяч рублей в сутки. Самый дешёвый отдых в Горячем Ключе и Екатеринбурге, а самый дорогой — в Манжероке, - сообщили на официальном сайте организации.

Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на лето 2021 года.

Десять популярных направлений для отдыха в горах летом:

Бахчисарай — 2745 / 2 ночи *

Банное — 3821 / 4 ночи

Горячий Ключ — 1951 / 2 ночи

Екатеринбург — 1930 / 2 ночи

Красноярск — 2124 / 3 ночи

Байкальск — 3635 / 9 ночей

Манжерок — 10000 / 3 ночи

Челябинск — 2669 / 4 ночи

Пермь — 2076 / 2 ночи

Шерегеш — 3759 / 5 ночей

* Средняя стоимость ночи летом 2021 года / средняя продолжительность отдыха

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