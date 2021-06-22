Байкальск вошел в топ самых популярных горных курортов страны этим летом
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
На замену переполненным пляжам российские туристы этим летом выбирают отдых в горах, где можно по-настоящему изолироваться. В топ самых популярных курортов вместе с Крымскими горами, Уралом и Алтаем вошел город Байкальск. Рейтинг направлений составил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.
- По статистике сервиса, туристы бронируют жильё для отдыха в горах от 2 до 10 ночей и тратят на проживание от 2 до 10 тысяч рублей в сутки. Самый дешёвый отдых в Горячем Ключе и Екатеринбурге, а самый дорогой — в Манжероке, - сообщили на официальном сайте организации.
Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на лето 2021 года.
Десять популярных направлений для отдыха в горах летом:
Бахчисарай — 2745 / 2 ночи *
Банное — 3821 / 4 ночи
Горячий Ключ — 1951 / 2 ночи
Екатеринбург — 1930 / 2 ночи
Красноярск — 2124 / 3 ночи
Байкальск — 3635 / 9 ночей
Манжерок — 10000 / 3 ночи
Челябинск — 2669 / 4 ночи
Пермь — 2076 / 2 ночи
Шерегеш — 3759 / 5 ночей
* Средняя стоимость ночи летом 2021 года / средняя продолжительность отдыха
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