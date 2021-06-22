Движение по железнодорожному переезду на федеральной трассе "Сибирь" в Тулунском районе будет затруднено с 23 по 30 июня Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В период с 23 по 30 июня по федеральной трассе «Сибирь» в поселке Шерагул в Тулунском районе пройдут ремонтные работы. В связи с этим движение транспорта будет затруднено. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- На данном переезде будут производиться работы по устранению неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, переездный настил будет разобран. Пропуск автотранспорта будет осуществляться по одной полосе, - рассказали в ведомстве.

30 июня движение по железнодорожному переезду будет закрыто полностью с 8:00 до 10:00.

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