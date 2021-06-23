20 тонн томатов с вирусом мозаики пепино обнаружили в Иркутске. Фото:Россельхознадзор по Иркутской области и Республике Бурятия.

Во время проверки продукции, ввезенной в Приангарье из других стран, инспекторами Россельхознадзора были выявлены томаты с вирусом мозаики пепино. Общий вес зараженных овощей, поставленных из Узбекистана без маркировки, составил 20 тонн. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- Наличие вируса подтверждено результатами лабораторной экспертизы, проведенной в Иркутском филиале Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории,- сообщили в ведомстве.

Специалисты рассказали, что вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus) – считается одним из наиболее опасных заболеваний томатов во всем мире. Основными растениями для возбудителя считаются томаты, баклажаны, картофель и пепино, то есть дынная груша. Вирус способен уничтожить от 4 до 30 процентов урожая зараженных всходов.

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