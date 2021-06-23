На 276 тысяч рублей оштрафуют жителя села Еланцы за зимнюю рыбалку на Байкале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Перед судом предстал житель села Еланцы за зимнюю рыбалку на Байкале. В феврале прошлого года он сетями выловил 76 хвостов омуля. Своими действиями мужчина причинил особо крупный ущерб государству. Суд признал его виновным. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Байкало-Ангарский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с жителя села Еланцы Иркутской области имущественного ущерба, причиненного России незаконными действиями по добыче байкальского омуля на сумму более 276 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

Подсудимый причиненный им ущерб добровольно не возместил, поэтому суд удовлетворил иск транспортного прокурора и обязал рыболова выплатить указанную сумму.

Решение суда в законную силу не вступило.

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