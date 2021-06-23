Преступника, который надругался над двумя маленькими мальчиками, разыскивают в Забайкалье

Следователи составляют фоторобот преступника. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чите ищут преступника, который надругался над двумя маленькими мальчиками, которым не исполнилось и 14 лет. Все произошло днем, 21 июня в недостроенном здании, на улице Токмакова. Мужчина подошел к детям и совершил насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России Забайкалья.

- Поиски преступника продолжаются, - рассказали в ведомстве. - Составляется фоторобот мужчины, изучаются записи камер видеонаблюдения, а также устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы. Возбуждено уголовное дело.

Кроме этого, следователи выясняют, кто является собственником недостроенного здания, и почему на опасном объекте не было охраны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарного из Бурятии насмерть ударило током, когда он спасал кошку со столба (Подробности)

"Лохнесское чудовище" поймали в Иркутске: движущийся ком шерсти оказался собакой (Подробности)