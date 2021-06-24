Три автомобиля сгорели в микрорайоне Университетском в Иркутске 24 июня
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В Иркутске в ночь на 24 июня сгорели три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Пожарно-спасательные подразделения МЧС России принимали участие в ликвидации пожара в микрорайоне Университетский, - отмечают спасатели.
Пожарные прибыли к месту возгорания около трех часов ночи, в 03.11 пожар уже был локализован, спустя три минуты и вовсе потушен. Но в автомобилях много легковоспламеняемых, горючих деталей… Из-за чего автомобили вспыхнули, предстоит выяснить специалистам. Предварительная причина - поджог. Со слов очевидцев, первым загорелся автомобиль Инфинити, после пламя перекинулось на стоящие рядом машины.
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