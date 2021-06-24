Три автомобиля сгорели в микрорайоне Университетском в Иркутске 24 июня Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске в ночь на 24 июня сгорели три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожарно-спасательные подразделения МЧС России принимали участие в ликвидации пожара в микрорайоне Университетский, - отмечают спасатели.

Пожарные прибыли к месту возгорания около трех часов ночи, в 03.11 пожар уже был локализован, спустя три минуты и вовсе потушен. Но в автомобилях много легковоспламеняемых, горючих деталей… Из-за чего автомобили вспыхнули, предстоит выяснить специалистам. Предварительная причина - поджог. Со слов очевидцев, первым загорелся автомобиль Инфинити, после пламя перекинулось на стоящие рядом машины.

Читайте также:

Пожарного из Бурятии насмерть ударило током, когда он спасал кошку со столба. Его начальнику вынесли приговор (подробности)

"Лохнесское чудовище" поймали в Иркутске: движущийся ком шерсти оказался собакой. Остриженный Барашек уехал к новым хозяевам в деревню (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08