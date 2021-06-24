Дебошир из Ставрополья пытался откупиться от полицейского за 800 рублей в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усть-Куте суд вынес приговор жителю Ставропольского края. Мужчину обвиняют в попытке дать взятку сотруднику правоохранительных органов. Размер денежного вознаграждения оценили как «мелкий». Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибиркой транспортной прокуратуры.

- Суд установил, что в марте 2021 г. подсудимый, следовавший пассажирским поездом сообщением «Нерюнгри-Тайшет», выражался грубой нецензурной бранью, нарушал общественный порядок, проявляя явное неуважение к обществу. Для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), он был доставлен в штабной вагон, - сообщают в ведомстве.

Однако мужчина не планировал нести административную ответственность и попытался дать взятку транспортному полицейскому в размере 800 рублей. Представитель правоохранительных органов от денежного вознаграждения отказался.

В суде житель Ставропольского края полностью признал вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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