Житель Бурятии притворившись миллионером, занял денег и купил машину во время отдыха на Ольхоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области перед судом предстанет 25-летний житель Бурятии. Мужчина, приехав на остров Ольхон для отдыха, решил заработать обманным путем. Его обвиняют по статье «Мошенничество». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции МО МВД России «Эхирит-Булагатский» установлено, что в конце августа 2020 года мужчина приехал на остров Ольхон отдыхать, при этом при себе не имел средств как наличных, так и на банковских счетах. Молодой человек ранее являлся индивидуальным предпринимателем, поэтому у него существовала демонстрационная бизнес-версия одной из популярных платежных систем на смартфоне, которая, якобы, подтверждала наличие на счете 1 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, мужчина, воспользовавшись приложением, показывал своим жертвам «доказательства» своего богатства. Он купил у местного жителя автомобиль. У другого знакомого житель Бурятии занял 10 тысяч рублей. Обоих он заверил, что деньги на их счета поступят в течение 2-3 дней.

«Миллионера» задержали в Ольхонском районе. Выяснилось, что он и раньше нарушал закон и находился в федеральном розыске за совершение мошеннических действий на территории России.

Материалы дела будут переданы в Ольхонский районный суд.

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