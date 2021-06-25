Купаться в заливе Якоби Иркутска и в пруду Еловский Ангарска – небезопасно для здоровья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты продолжают исследовать пробы воды из водоемов Иркутской области и сообщать результаты. Так, накануне непригодными для купания были признаны еще ряд мест. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Приангарья.

- В Еловском пруду в Ангарском городском округе, в заливе Якоби Иркутского водохранилища, в реке Ангаре у нижнего бьефа плотины вода не соответствует качеству по микробиологическим показателям, - отмечают лаборанты. - Купание в указанном водоеме может являться фактором риска для здоровья населения.

По данным управления, в 2021 году официальное разрешение на открытие пляжа в Иркутской области еще не выдавались. Ранее Роспотребнадзор уже озвучивал название водоемов, где уже провели исследования – подробности здесь.

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