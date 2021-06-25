Проезд по части улицы Фридриха Энгельса закроют для транспорта с 1 июля в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Автомобилисты, внимание! В Иркутске с 1 июля закроют для проезда участок улицы Фридриха Энгельса от улицы Декабрьских Событий до улицы Карла Либкнехта. Об этом сообщает Оператор Теплосети города.

- На данном участке 1 июля начнутся работы по замене изношенного участка тепловой сети, - отмечают специалисты. – Ремонт откладывать нельзя, за годы эксплуатации трубопровод почти полностью выработал свой ресурс.

Так как объем работ большой, окрестные дома переведут на временный трубопровод. О дне переподключения, когда будет необходимо отключить горячую воду, жителям сообщат отдельно. После работ благоустройство территории восстановят. Управиться с заменой труб бригада обещает до 18 августа.

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