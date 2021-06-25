Лихача, который подрезал машину и чуть не устроил ДТП, нашли в Иркутске по видео в соцсетях Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД Иркутска определили личность водителя «Toyota Chaser», видео с которым накануне появилось в соцсетях. На кадрах видеорегистратора видно, как 20-летний лихач превышает скорость и подрезает машину, которая двигалась по правой полосе. Водитель попытался уйти от столкновения с Тойотой и выехал на обочину. ДТП удалось избежать. Никто не пострадал. Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- По данному факту автоинспекторами была проведена всесторонняя проверка, по результатам которои на нарушителя инспекторы ГИБДД составили три административных протокола, - сообщают в ведомстве.

С 20-летним лихачом дорожные полицейские провели профилактическую беседу, в которой разъяснили о недопустимости невнимательного поведения на дороге, а также о нормах ответственности за нарушение законодательства в области дорожного движения.

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