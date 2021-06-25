9 выпускников получили сто баллов за ЕГЭ по истории и физике в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области подвели итоги экзаменов, которые прошли 11 июня. 9 выпускников могут похвастаться максимальным результатом. 6 учащихся набрали сто баллов по истории и 3 – по физике. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья со ссылкой на региональный минобр.

- Физику в Иркутской области сдавали около двух с половиной тысяч выпускников, из них 90,6 % подтвердили освоение образовательной программы среднего общего образования. Высокие баллы по физике получили 106 выпускников – это результат от 80 до 100. К слову, для одного из учеников из Иркутска наивысший результат за ЕГЭ по физике стал вторым, в первый раз он получил сто баллов по русскому языку, - рассказали в ведомстве.

Среди 6 стобалльников по истории выпускники школ Иркутска, Бодайбо, Нижнеилимского и Нукутского районов. Это пять девушек и один юноша.

88,1 % участников экзамена по истории смогли подтвердить свои знания и переступили минимальный порог. 129 из них получили высокие баллы.

Таким образом, по итогам семи экзаменов в Иркутской области 42 наивысших результата у 39 выпускников. Три участника ЕГЭ получили 100 баллов дважды, все трое – выпускники школ города Иркутска

Сегодня второй день сдачи экзамена по информатике. Это последний предмет по выбору ЕГЭ. На следующей неделе станут известны результаты итоговых испытаний по обществознанию и иностранным языкам . Также запланирована сдача экзаменов в резервные дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо блогеров-пранкеров смотрим в Ютубе научные каналы: как два одноклассника из Сибири сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов. Гордей Скоробогатов и Леонид Снетилов из Иркутской области стали единственными в регионе, кто знает царицу наук на все сто. (подробности)

Как она это сделала: иркутской выпускнице-азербайджанке помогли сдать ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Достоевский и Ремарк. Манзар Сулейманова из Иркутска мечтает стать врачом и бороться с ковидом. (подробности)