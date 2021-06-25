С 78 подтопленных участков в Иркутске ушла вода

В Иркутске постепенно уходит вода из подтопленных районов. Сегодня освободились 78 участков в Правобережном округе. При этом 247 все еще заполнены грунтовыми водами. Тем временем в Ленинском районе подтопленными остаются 299 участков. Об этом сообщают в администрации Иркутска.

- На сегодня в Правобережном и Ленинском округах созданы комиссии по составлению актов о подтоплении. На 25 июня составлено 179 актов: 90 – в Правобережном округе, 89 – в Ленинском округе, - рассказали в ведомстве.

На территории продолжаются работы по устройству дополнительных водоотводных канав. Производится откачка воды пожарными насосными станциями, предоставленными ГУ МЧС России по Иркутской области.

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