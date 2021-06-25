Синоптики предупредили, что Иркутскую область накроют ливни

Ливни и грозы придут в Иркутскую область в выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

26 июня ночью в западных районах Иркутской области ожидаются сильные дожди, утром и днём порывы северо-западного, западного ветра 15-18 м/с, местами по области грозы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на региональный гидрометцентр.

- При приближении грозы воздержитесь от поездок, выходов на водные объекты для купания, прогулок на водном транспорте, рыбной ловли. Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию. Также нельзя прятаться под деревьями или оставаться на открытой местности. Лучше зайти в здание, - напоминают в ведомстве.

Вместе с этим с 26 по 28 в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов. Следует отказаться от посещений лесов и поездок на природу с разжиганием костров.

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