247 человек госпитализировали с коронавирусом за сутки в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приангарье продолжается борьба с распространением коронавирусной инфекции. Однако количество пациентов растет, за сутки в больницы и госпитали региона поступили 247 пациентов. Об этом сообщают в оперативном штабе Иркутской области.

- За сутки количество подтверждённых случаев инфицирования в регионе увеличилось на 204 и составило 73 632 случая за весь период пандемии. Выздоровевших пациентов – 70188. За сутки окончательно с вирусом справились 38 человек, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, есть и летальные случаи. Их за сутки было зафиксировано 14. За весь период - 2785. От иных заболеваний, не связанных с COVID-19, заболеваний умерло 292 пациента. Берегите себя и своих близких!

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