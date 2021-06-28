Три деревни остались без электричества из-за аварии в Иркутском районе 28 июня

Три населенных пункта в Иркутском районе остались без электричества из-за аварии 28 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аварийное отключение электричество произошло 28 июня в Иркутском районе. Без электроэнергии остались жители трех населенных пунктов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Электричества нет в деревнях Талька и Куда, селе Хомутово, - говорят специалисты. – На месте уже работает бригада Восточных электрических сетей.

Электрики обещают устранить аварию в ближайшее время, «свет» в домах сибиряков обещают вернуть к 13.00 по местному времени.

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