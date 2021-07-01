МЧС: ливни, грозы и усиление ветра ожидаются в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Непогода нынче в моде» - эти слова песни очень подходят к лету образца 2021 в Иркутской области. По крайней мере, пока. Много ожиданий у сибиряков на июль. Но и он пока их подводит. Сегодня, 1 июля, в Иркутске снова шел дождь. 2 числа в Приангарье снова осадки. Да еще и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сильные дожди, ливни и грозы, при которых ожидается усиление ветра до 15-18 м/с ожидаются 2 июля в верхнеленских, Катангском, Усть-Кутском, Киренском районах и в горах Восточного Саяна, - утверждают спасатели.

Да и в Иркутск 2 июля погода будет так себе. По данным Иркутского Гидрометцентра, в городе прольются кратковременные дожди, ветер 5-10 м/с, днем всего +21.

Кстати, сотрудники МЧС также предупреждают, что со 2 по 4 июля в Иркутской области высока вероятность пожаров в лесах. А это значит, что походы в лес под запретом, нельзя разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор и готовить пищу на огне и углях.

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