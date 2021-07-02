Обладателем национальной премии «Медиа-Менеджер России» стал Станислав Гольдфарб Фото: Архив "КП"

XXI церемония вручения национальной премии «Медиа-менеджер России» состоялась 1 июля в Москве. Ее Лауреатами стали лучшие представители медиаиндустрии. В числе победителей – генеральный директор иркутского филиала ИД «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб. Управленец отмечен в номинации «Региональные медиахолдинги».

Станислав Иосифович возглавляет иркутскую «Комсомолку» с 2002 года. За это время он создал несколько новых для издания онлайн-форматов, внедрил в работу редакции новые технологические и творческие методы взаимодействия с аудиторией. За что и был отмечен престижной премией.

Стоит отметить, что кроме редакционной работы, не малое место в жизни медиа-менеджера занимает также научная и общественная деятельность. Станислав Гольдфарб - доктор исторических наук, профессор Иркутского госуниверситета, писатель, а с недавнего времени – председатель Общественной палаты Иркутска.

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