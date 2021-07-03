Погода на 3 июля в Иркутске: днем потеплеет до 24 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пасмурная и дождливая погода, которая задержалась в Иркутске почти на всю рабочую неделю, останется в столице Приангарья и в субботу, 3 июля. В этот день синоптики вновь обещают нам переменную облачность и слабый дождь. Ветер подует 4-9 м/с. Столбик термометра покажет +24 градуса.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 3 июля переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, утром туман, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 13 м/с, температура днем +23,+28 градусов, при облачной погоде +13,+18.

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