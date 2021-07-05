Тюльпаны планируют высадить у здания компании "Востсибуголь" следующим летом в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты «Горзеленхоза» ухаживают за клумбами города общей площадью 12 тысяч квадратных метров клумб на 73 территориях Иркутска. Сотрудники поливают, полют и подкармливают больше полумиллиона растений. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Традиционной городские пространства украшают полноразмерные зеленые фигуры, в этом году это медведь, олень и семь гномов. Всего же в этом году мы высадили более 530 тысяч однолетних растений, – рассказала мастер агрокомплекса «Горзеленхоз» .

Напомним, в этом году на улицах Иркутска впервые взошли тюльпаны. Луковицы специалисты агрокомплекса посадили еще осенью у Вечного огня и на улице Ленина, 40. Следующим летом тюльпаны появятся и в Тихвинском сквере.

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