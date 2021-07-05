«Сняли 11 тысяч и не предупредили»: у 81-летней пожилой женщины из Иркутской области сняли полпенсии из-за долга тезки

С 81-летней пенсионерки сняли полпенсии за тезку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Людмила Ивановна, в этом месяце у вас вышла сумма на 11 500 рублей меньше, чем обычно, - огорошила 81-летнюю пенсионерку из Черемховского района Людмилу Нестеренко почтальон, принеся ей пенсию в ноябре 2020 года. – Почему? Не знаю.

От этих слов Людмиле Ивановне чуть не стало плохо. Еще бы, ведь от пенсии в 20 с лишним тысяч рублей, она потеряла ровно 50%. Но куда и кому ушли деньги? Задаваясь этими вопросами, пожилая женщина отправилась в банк. Там ей пояснили, что деньги сняли после постановления судебных приставов. Людмила Ивановна отправилась и к ним. И с удивлением узнала, что… является злостной неплательщицей за коммуналку. Якобы за несколько месяцев, что она не платила за свет и воду, ей натикали 45 тысяч рублей. И теперь с ее пенсии будут удерживать половину до тех пор, пока она не погасит долг. Первый транш как раз ушел в ноябре.

- Я была шокирована, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Людмила Нестеренко. – Коммуналку я плачу исправно. Ни разу не просрочила оплату не то что на месяц, на один день!

Людмила Ивановна почти 40 лет проработала учителем русского языка и литературы. Поэтому четко объяснить судебным приставам, что она не является должницей, ей удалось. Но деньги просто так не вернешь. И вот тут у пенсионерки стоило бы поучиться. Чтобы восстановить справедливость пенсионерка сначала взяла справку с управляющей компании о том, что у нее нет долгов и начала писать заявления в различные инстанции: соцзащиту, областную прокуратуру, и наконец, в суд. После этого и нашелся настоящий должник.

- Оказалось, что меня перепутали с моей тезкой, - продолжает Людмила Нестеренко. – Правда, та женщина значительно моложе, ей 28 лет. А еще у нее другое отчество.

Деньги с пенсии Людмилы Ивановны больше не списывали. Судебные приставы переключились на настоящую должницу. Правда, обратно свои 11 тысяч пенсионерка ждала почти полгода. Все до копейки ей вернули лишь в конце апреля 2021 года.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области признали, что такой случай действительно был.

- Деньги с пенсионерки списали один раз по ошибке, - объяснили в УФССП. – Всю сумму ей вернули в полном объеме.

Правда, как произошла эта ошибка и кто ее допустил, в УФССП раскрывать не стали. То ли частный случай, то ли программа дала сбой, а, может и сотрудник был невнимателен, - история умалчивает. Добавили только, что в подобной ситуации, человеку, которому пришел чужой долг, следует обращаться к судебному приставу-исполнителю или звонить на горячую линию ведомства. Ну а Людмила Нестеренко до сих пор с содроганием думает о том, что могла несколько месяцев отдавать полпенсии за незнакомого человека.

- Сколько нервов мне это стоило, - вздыхает Людмила Ивановна. – Но зато пошла до конца и добилась справедливости.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Роман КРАВЦОВ, кандидат юридических наук, член Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области:

«Вернуть деньги может судебный пристав»

- Самый быстрый способ вернуть деньги, если с вас списали чужой долг, обратиться к судебному приставу-исполнителю, по постановлению которого произошло взыскание. Письменно объясните, что вы не тот человек, которого считают должником. Разобравшись, он может быстро отменить решение и вернуть деньги. Если реакции не будет, обжалуйте это решение у старшего судебного-пристава. Если и здесь деньги не возвращают, обращаетесь в прокуратуру и суд. Так что пенсионерка из Черемховского района все сделала правильно.

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