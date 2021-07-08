Присяжные признали жительницу Иркутской области виновной в убийстве знакомой Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Черемховским городским судом накануне прошло заседание с участием присяжных. Рассматривалось дело об «умышленном причинении смерти другому человеку». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Женщину признали виновной в убийстве, - отмечают специалисты.

Следствие и судом установлено, что 32-летняя сибирячка во время ссоры, случившейся при распитии спиртного, ударила ножом в живот свою знакомую. От травмы та скончалась почти сразу. Осужденную приговорили к 9 годам колонии общего режима. Однако, приговор еще может быть обжалован.

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