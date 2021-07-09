Двухнедельный локдаун в Бурятии будет снят 12 июля Фото: Мария ЛЕНЦ

Республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение снять режим самоизоляции с 12 июля за исключением Кабанского района, где ограничения продлятся до 18 июля. Сохраняет запрет на массовые мероприятия и ограничения по режиму работы организаций. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Бурятии.

- Среди организаций, которые смогут возобновить работу, кафе и рестораны вне торговых центров, магазины, организации в сфере предоставления услуг, а также бани, сауны, парикмахерские, маникюрные, салоны красоты, массажные салоны, солярии, и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, а также библиотеки, при загрузке не более 50 % от единовременной пропускной способности, - рассказали в ведомстве.

Также остается перечень ограничений, так например, общепит может работать только до 22.00 при рассадке за одним столом не более четырех человек без учета детей. Фудкорты будут отдавать заказы на вынос и доставку. В торговый центр не будут впускать детей младше 14 лет без взрослых.

Массовые спортивные и культурные мероприятия запрещены до 25 июля. Межрегиональные соревнования проводятся лишь с условием тестирования всех участников.

Также работодателей требуют перевести не менее 30 % сотрудников на дистанционный формат работы и гибкий график начала работы.

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